Juventus, lo spento Mandzukic e la doppia occasione per il rilancio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Mandzukic non segna da due mesi e mezzo. Un periodo lunghissimo per chi, come lui, è abituato a determinare, soprattutto nei big match. Nell'ultimo periodo ha smarrito la vena passata, è più timido e meno baldanzoso, forse perché il feeling con re Cristiano non è lo stesso di prima. Per lui però, l'Atletico Madrid è un'occasione ghiottissima per mettersi in mostra e, magari, tornare anche a segnare. Quando il livello dello scontro si alza, lui si accende, e qui siamo davanti a un match che può fare la storia. Poi c'è anche da ottenere una rivincita nei confronti del Cholo e dell'Atletico Madrid, che nel 2014-2015 finì la stagione con qualche ruggine e con la grande voglia di abbracciare la Juventus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.