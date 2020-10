Juventus, lo switch tra Chiesa e Douglas Costa fa sorridere Pirlo

Federico Chiesa ha già convinto gli scettici che pensavano non fosse pronto per la Juventus. Si è calato mentalmente nella nuova avventura con la testa di chi vuole sposare a pieno il progetto bianconero e questo fa pensare già che il cambio con Douglas Costa abbia permesso a Pirlo di guadagnarci. Non tanto da un punto di vista economico, visto che a parte una piccola limatura del monte ingaggi, l'ex Fiorentina potrebbe arrivare a costare fino a 60 milioni di euro contro i 46 spesi per il brasiliano, ma piuttosto per una questione di mentalità. Il carattere "ballerino" del calciatore ora al Bayern, contro la concentrazione del giovane figlio d'arte. Il tempo darà la conferma delle prime sensazioni, ma intanto Pirlo può già essere soddisfatto dello switch. A riportarlo è Tuttosport.