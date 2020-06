Juventus, lo scambio Arthur-Pjanic porta una plusvalenza da 47 milioni: martedì l'annuncio

E' stata una trattativa lunga, elaborata, un percorso tortuoso e pieno di curve pericolose. Ma alla fine l'operazione è stata conclusa: Arhur Melo alla Juventus, Miralem Pjanic al Barcellona. La Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio dell'affare e racconta che il centrocampista brasiliano, sbarcato oltre la mezzanotte all'aeroporto di Caselle, in bianconero guadagnerà subito 5 milioni, fino ad arrivare a 7 milioni all'ultimo anno del quinquennale che firmerà.

Ottima plusvalenza. Oggi le visite mediche e le firme sui contratti. Martedì, il fatidico 30 giugno, dovrebbe essere il giorno designato per l'annuncio, si legge sulla Rosea. Anche perché lo scambio nasconde delle ragioni di bilancio e va ufficializzato prima dell'inizio del mese prossimo. Arthur sarà valutato 70 milioni, Pjanic 60, dunque alla Juventus toccherà un conguaglio da 10 milioni. Ma la plusvalenza è importantissima per le casse societarie: 47 per i bianconeri, 49 per i catalani.