© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Isco cambia sponsor: il trequartista spagnolo ha trovato un accordo con Adidas, secondo quanto riportato da As. In precedenza il giocatore era testimonial Nike. La nota azienda tedesca aumenta così il "portafoglio clienti" del Real Madrid, che comprende giocatori come Kroos, Bale, Benzema, Marcelo, per citare i più noti. Un particolare però salta all'occhio, la stessa Adidas è sponsor tecnico della Juventus e con il rapporto Isco-Solari destinato a non ricomporsi anche questo sembra un indizio che spinge il giocatore verso Torino.