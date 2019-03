Juventus, lo stato di forma di Ronaldo preoccupa i bianconeri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus si appresta a giocare la partita dell'anno con la grande incognita riguardo alle condizioni di Cristiano Ronaldo. L'edizione torinese de La Repubblica definisce lo stato di forma del portoghese "un mistero", considerato il suo rendimento deludente nelle gare contro Atletico all'andata, Bologna e Napoli. E' vero che ha pagato il momento no dell'intera squadra, che ha faticato e non poco a rifornire le punte, ma lo stesso attaccante è apparso sotto tono, incapace di sfoggiare le sue solite giocate vincenti e anche discretamente nervoso. Domani Allegri ha bisogno di lui ed è per questo che lo ha lasciato a riposo contro l'Udinese. la speranza è che si sia ricaricato e che contro i Colchoneros sia pronto a sfoggiare la propria migliore forma.