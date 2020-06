Juventus, lo United bussa per Bernardeschi: servono almeno 35 milioni di euro

Il Manchester United bussa alla porta della Juventus per Federico Bernardeschi. L’ex viola è stato individuato come piano B in caso i Red Devils non dovessero riuscire a incastrare la situazione di Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, obiettivo numero uno in vista della prossima stagione. Di fronte a un’offerta concreta, intorno ai 35 milioni di euro - come spiega Tuttosport la situazione verrebbe presa in considerazione. Su di lui ci sono anche Roma e Napoli.