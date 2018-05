Juventus, lo United ha fissato il prezzo di Martial: 50 mln di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United è entrato nell'ordine di idee di cedere Anthony Martial, attaccante francese acquistato nel 2015 dai red devils per 60 milioni di euro più 20 di bonus.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il club inglese ha fissato il prezzo per la cessione dell'attaccante transalpino: 50 milioni di euro.