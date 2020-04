Juventus, lo United mette sul piatto Pogba come contropartita per arrivare a De Ligt

Arrivano dall’Inghilterra nuovi dettagli circa l’interessamento del Manchester United nei confronti di Matthijs de Ligt, centrale difensivo olandese della Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Star i Red Devils vorrebbero utilizzare il noto apprezzamento dei bianconeri per Paul Pogba come chiave di volta per arrivare all’olandese. In sintesi: il francese come contropartita tecnica per il difensore. Operazione, questa, che coinvolgerebbe in maniera profonda Mino Raiola, agente di entrambi i calciatori.