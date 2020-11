Juventus, lo United non vuole riportare indietro CR7. Problemi economici per Sancho

Il Manchester Evening News smentisce i rumors che parlano di un interessamento dello United per riportare in Inghilterra il suo Cristiano Ronaldo, andando via nell'estate del 2009 per 94 milioni di euro. Nei giorni scorsi si era parlanto di contatti fra Jorge Mendes, super procuratore del portoghese, e i vertici del Red Devils. Peccato che l'intenzione sia quella di puntare sul centrocampista offensivo del Borussia Dortmund, Jadon Sancho, già nella scorsa estate si è scontrata con l'impossibilità di far fronte a certe cifre.