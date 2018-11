Juventus, lo United vuole Cancelo: per i bianconeri è incedibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United punta Joao Cancelo. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club inglese vorrebbe il terzino della Juventus ma i bianconeri hanno già chiuso la porta in faccia a Mourinho. Per Allegri è intoccabile e non si sono margini di trattative né per gennaio né per giugno. Il portoghese, inoltre, sta benissimo a Torino e non ha intenzione di cambiare aria nei prossimi mesi.