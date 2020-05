Juventus, Luca Pellegrini potrebbe restare in prestito al Cagliari

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luca Pellegrini, esterno mancino di proprietà della Juventus, potrebbe restare al Cagliari in prestito anche nel corso della prossima stagione. Il giocatore sembrava destinato a fare ritorno in bianconero per poi magari essere inserito in qualche scambio, ma al momento resta percorribile anche la strada che porta a una conferma e dunque alla permanenza del giovane terzino anche in vista del prossimo campionato.