Juventus-Luis Suarez, la trattativa procede: il punto in attesa dell'esame B1 del Pistolero

Il messaggio Instagram pubblicato da Luis Suarez nelle scorse ore ha generato dubbi e preoccupazioni fra i tifosi juventini, ma come già spiegato la stilettata del Pistolero non aveva nulla a che fare con la trattativa con la Juventus e riguarderebbe, invece, le sue ipotetiche richieste per liberarsi dal Barça.

I dettagli della trattativa - La trattativa come detto, in attesa dell'esame di italiano che il giocatore dovrà sostenere per ottenere il passaporto comunitario, prosegue spedita: fra Suarez e la Juventus esiste un'intesa per un biennale da 10 milioni di euro più bonus, mentre col Barça la trattativa è impostata su basi simili a quelle che hanno portato all'addio di Rakitic al Camp Nou. Ovvero un indennizzo basso per il Barcellona con annessi bonus legati a risultati singoli e di squadra. Una formula articolata che permetterebbe al giocatore di liberarsi dal club catalano senza particolari contrattempi e alla Juventus di non spendere cifre eccessive per il cartellino. Il tutto, ovviamente, in attesa del famoso esame B1...