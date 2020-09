Juventus, Luis Suarez si avvicina ma c'è l'intoppo passaporto: per ora è extracomunitario

vedi letture

Luis Suarez si avvicina alla Juventus ma prima di poter firmare, oltre che il via libera da parte del Barcellona, dovrà anche sistemare la questione passaporto. L'attaccante uruguaiano, nonostante i tanti anni passati nella Liga spagnola e nonostante la moglie sia cittadina italiana grazie alle proprie origini friulane, non ha mai preso il passaporto comunitario e i bianconeri attualmente non hanno slot per tesserare cittadini extra UE dopo gli arrivi di Arthur e McKennie. Adesso il Pistolero ha due strade da percorrere: andare al Consolato italiano di Barcellona e avviare l'iter per diventare cittadino del nostro paese, o più semplicemente richiedere la cittadinanza spagnola visto che sono più di due anni consecutivi che lavora in Spagna. Un intoppo che potrà solo ritardare un affare che comunque è già molto ben avviato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.