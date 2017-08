Juventus, lunedì le visite di Schick. Poi può riaccendersi la pista bianconera

Lunedì, scrive Tuttosport oggi in edicola, potrebbe arrivare l'ok per l'arrivo di Patrik Schick alla Juventus. Sì, perché il ceco ha nuove visite e Nedved ha lasciato la porta aperta per un giocatore a cui la Samp ha proposto il rinnovo ma che intanto ammette "sto bene e non sono arrabbiato con la Juventus". Su Schick resta forte anche l'ipotesi Inter.