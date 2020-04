Juventus, Madragora tornerà a Torino: Sarri pronto a valutarlo nonostante il mercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, al termine della stagione la Juventus riacquisterà Rolando Madragora dall'Udinese riportandolo così a Torino dopo due anni di militanza in Friuli. Maurizio Sarri lo vuole valutare attentamente prima di dare il via libera a un'altra eventuale cessione, visto che in queste stagioni ha comunque dimostrato di avere diverse qualità da offrire. Su di lui ci sono tante squadre, a cominciare dalla Roma, che potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Cristante. Piace anche a Milan e Fiorentina, con i viola interessati da tempo e pronti anche a sondare il terreno per un altro bianconero come Romero. Senza scordare che la Juve segue sia Castrovilli che Chiesa.