© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha messo nel mirino due calciatori del Manchester United in vista della prossima finestra di calciomercato. Lo scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, che entra nel dettaglio della trattativa per Matteo Darmian, terzino 28enne che lascerà i red devils a fine stagione e che Marotta vuole riportare in Italia.

In una fase più embrionale, invece, la trattativa per il francese Anthony Martial. L'ex Monaco può agire sia da attaccante esterno che da centravanti e il suo nome è già stato approvato da mister Allegri.