Juventus, Manchester United interessato a Douglas Costa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United è interessato all'attaccante della Juventus Douglas Costa e vorrebbe investire circa 45 milioni per il suo acquisto. Considerando il costo totale dell'operazione che ha portato il brasiliano in bianconero però, la soluzione pare poco plausibile, con i Red Devils che dovrebbero alzare, e non di poco, la proposta, per mettersi eventualmente a un tavolo per trattare con la Vecchia Signora. A riportarlo è il Daily Mirror.