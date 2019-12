Mario Mandzukic pronto a lasciare alla Juventus. Il croato è praticamente un nuovo giocato dell'Al-Duhail, club del Qatar dove milita il suo ex compagno di squadra Mehdi Benatia. L'attaccante, che si trova già in Qatar per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club, firmerà un contratto per i prossimi 18 mesi. La Juventus, riporta Sky, incasserà 5 milioni per il giocatore.

Ricordiamo che Mandzukic era da tempo fuori dai piani tecnici di Maurizio Sarri, e nel corso degli ultimi mesi era stato accostato a diverse squadre, fra cui Milan e Manchester United.