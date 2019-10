Juventus, Mandzukic aspetta lo United: ha un accordo per gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Mario Mandzukic con molta probabilità parlerà inglese. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport infatti l'attaccante croato, fuori dal progetto di Sarri, ha già un accordo con il Manchester United per il mercato di gennaio e tra qualche mese dunque farà le valigie. Dopo il suo mancato trasferimento in Premier League di questa estate, Mandzukic è stato escluso dalla lista Champions bianconera e in campionato non ha ancora disputato in minuto. In accordo con la società infatti l'attaccante è stato escluso dalle prime gare della stagione a causa del suo accostamento ad alcuni club del Qatar ma il giocatore non vuole lasciare il calcio europeo e ha deciso di rimandare il suo addio a gennaio, quando i Red Devils, orfani di Lukaku lo accoglieranno a braccia aperte.