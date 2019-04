© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Mandzukic e la permanenza alla Juventus. Il croato non ne ha mai fatto una questione di ingaggio, infatti ha detto di no a più riprese alle super offerte dalla Cina perché non convinto dalla destinazione ai limiti del calcio mondiale. Per l'attaccante bianconero, l'obiettivo principale è sempre stato quello di porsi nuovi traguardi, e la Champions League da vincere con il club è quello più prestigioso in assoluto. Per questo motivo l'intesa con Paratici era già stata trovata da tempo, con il giocatore che ieri ha ufficializzato il prolungamento fino al 2021, firmando per percepire uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus personali e di squadra. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.