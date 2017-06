Juventus, Mandzukic: "Fiero di questa squadra, triste per i tifosi: faremo meglio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Mandzukic ha affidato al suo profilo di Instagram le parole per commentare la sconfitta subita in finale di Champions League: "Sono fiero di essere parte di questa squadra e di questo club - abbiamo avuto una stagione incredibile con grandi vittorie che ricorderemo per sempre e alla fine due grandi trofei e celebrazioni. Una sconfitta nella Finale di Champions League è difficile da accettare, ma la sfrutteremo come ispirazione per fare anche meglio la prossima stagione e conquistare un trofeo che questo club e i suoi fans meritano. Sono triste nell'apprendere dei tifosi feriti a Torino e spero che tutti si rimettano al meglio. Non la serata migliore per i tifosi della Juve, ma ne abbiamo avute di grandiose quest'anno - e ne avremo ancora di più la prossima stagione".