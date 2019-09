© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo il caso Emre Can. Perché pure Mario Manduzkic è stato escluso dalla lista Champions della Juventus, così come Daniele Rugani è stato inserito solo per l'infortunio di Giorgio Chiellini. Il croato ha mercato in Qatar, ma ha già rifiutato alcune proposte: la finestra rimarrà aperta fino al 30 settembre, altrimenti sarà addio quasi certo a gennaio. Meno probabile un addio di Rugani, perché dovrebbe arrivare un eventuale sostituto dopo lo stop di Chiellini.