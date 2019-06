Juventus, Mandzukic dimenticato da Sarri cerca una via d'uscita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic è stato dimenticato da Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione e il motivo è presto detto: non fa parte dei giocatori su cui il neo tecnico vuole puntare in futuro. Per questo la Juventus ha già dato mandato agli agenti di trovare un'altra sistemazione al croato nonostante il rinnovo arrivato ad aprile. Le migliori proposte sono arrivate dalla Cina, che l'attaccante ha già rifiutato nel recente passato, anche perché lui attende una proposta dalla Premier League. A riportarlo è Il Corriere di Torino.