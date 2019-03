Juventus-Mandzukic, trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2021

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il suo 2019 non è iniziato nel migliore di modi, ma l’annata di Mario Mandzukic sta cambiando colore proprio in questi attimi: mentre pensa e ripensa all’Atletico, l’attaccante croato ha saputo che il suo rinnovo con la Signora è ormai cosa (quasi) fatta. Gli agenti di Mario hanno di fatto trovato l’accordo con la Juventus per allungare di 12 mesi la data di scadenza, su cui prima c’era scritto 2020: il nuovo contratto di Mandzu scadrà nel 2021 e gli consentirà di guadagnare qualcosa in più. Si passerà dagli attuali 3,5 milioni a stagione a 4 più bonus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.