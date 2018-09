Juventus, Marcelo in rotta con Lopetegui: A.Sandro può essere la chiave

Secondo quanto riportato da Tuttosport non è chiusa la pista che potrebbe portare Marcelo alla Juventus. L'operazione potrebbe diventare fattibile inserendo Alex Sandro nell'operazione. I rapporti freddissimi tra Lopetegui e il brasiliano potrebbero spingere il giocatore a partire anche a gennaio. Nei giorni scorsi, il tecnico del Real Madrid, avrebbe spedito il giocatore ad allenarsi con le riserve dopo un screzio in pubblico mal digerito dallo stesso ex ct spagnolo. Un motivo in più per i bianconeri per sperare nel colpaccio invernale, con Cristiano Ronaldo che riabbraccerebbe così l'amico storico dell'esperienza in blancos.