Juventus, Marchisio: "Non il risultato che volevamo: momento cruciale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato in casa della Spal, il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio su Twitter ha scritto: "Non il risultato che volevamo. Abbiamo lottato per arrivare dove siamo. E’ il momento cruciale di una stagione che deve essere all’altezza dei nostri obiettivi. E’ ora di essere decisivi, tutti insieme".