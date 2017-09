Juventus, Marchisio rassicura i tifosi: "Lavoro specifico per tornare presto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Marchisio prosegue il suo programma di recupero, dopo i problemi accusati al ginocchio sinistro. Lo stesso centrocampista della Juventus, che anche oggi si è allenato a parte, ha voluto rassicurare i suoi fan su Twitter riguardo alla tempistica del suo ritorno in campo, stimato in tre-quattro settimane: "Procede tutto bene... Sto facendo un lavoro specifico per recuperare il prima possibile".