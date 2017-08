Juventus, Marchisio si avvicina al Milan: oggi giorno importante

Fonte: MilanNews

Avrebbe del clamoroso la notizia riportata dalla versione odierna de Il Giornale. Secondo quanto riportato, infatti, Claudio Marchisio sarebbe molto vicino al Milan, con la dirigenza pronta per concretizzare un'operazione in stile Leonardo Bonucci.

Nonostante la volontà dei campioni d'Italia di non privarsi di uno degli uomini più rappresentativi, i contatti tra l'azzurro e i rossoneri non solo proseguono, ma sarebbero addirittura sulla via della conclusione. Oggi, rivela il quotidiano, potrebbe essere una giornata-chiave.