Juventus, Marchisio: "Vincere fa piacere, ma conta di più il lavoro"

Vittoria oltreoceano per la Juventus di Claudio Marchisio, che attraverso il sito ufficiale del club bianconero ha commentato il successo ai rigori sulla Roma maturato al Gillette Stadium: "Aver vinto fa piacere, ma in questo periodo si deve guardare soprattutto al lavoro quotidiano e ai progressi che dobbiamo fare per arrivare pronti alla partita di Roma contro la Lazio. Questo contro la Roma è stato un test importante per entrambe le squadre. Anche loro erano di stanza qui a Boston e forse oggi era la prima volta che faceva un caldo del genere. Sono contento per questo inizio di stagione. Come ho già detto aver fatto le vacanze dopo due anni mi ha aiutato molto. Quando sono rientrato dall'infortunio avevo fatto bene, poi ho vissuto degli alti e bassi e non mi andava giù".