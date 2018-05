Juventus, Marotta: "È lo Scudetto più difficile ed è ancora da chiudere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Marotta, ds della Juventus, ha parlato a Premium Sport prima della partita sul campo della Roma: "Questo è lo Scudetto più difficile. Ha un sapore particolare perché abbiamo fatto a volte la lepre altre il cacciatore ma la pratica va chiusa e siamo qua per chiuderla stasera. Il più sentito è stato il primo del ciclo con Conte. A bocce ferme ci metteremo a sedere al tavolo con Allegri e insieme valuteremo il futuro. Ad oggi, però, non presenta criticità. Credo che per Allegri i risultati parlino da solo ed è evidente che il rapporto sia sempre stato contraddistinto da correttezza e collaborazione e che questo abbia portato a grandi traguardi. Higuain e Dybala? La Juve non è abituata a vendere, lo fa solo se questi vogliono andare via. Ad oggi non ci sono questi presupposti per loro due. Quando una squadra si rivela vincente le possibilità di migliorare sono pochissime e consolidare questa squadra sarebbe un vantaggio in più. Il mercato non vuol dire cambiare tutto e non è facile".