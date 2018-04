Juventus, Marotta: "Dybala out? In attacco c'è grande qualità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, nel pre-gara della sfida contro l'Inter ha così risposto alla domanda relativa all'esclusione di Paulo Dybala: "Allegri ha una rosa altamente competitiva con grandi qualità in avanti. Ha scelto un undici condivisibile per quanto visto in settimana. Non dimentichiamoci l'importanza dei cambi, spesso le gare sono decise da chi entra in campo. Nessuno può escludere che Dybala possa essere decisivo partendo dalla panchina".

