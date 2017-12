Juventus, Marotta e Paratici puntano Gaya del Valencia

Con Asamoah in scadenza di contratto e Alex Sandro sempre al centro di numerosi rumors di mercato provenienti dalla Premier League, la Juventus si è già attivata per reperire sul mercato delle eventuali alternative ai due laterali. Detto che Spinazzola rientrerà dal prestito dall'Atalanta a giugno, le attenzioni dei bianconeri, secondo quanto riportato da Tuttosport, si sono dirette in Spagna ed in particolare a Valencia per José Luis Gayà. Il giocatore, considerato in patria il "nuovo Jordi Alba" piace molto a Marotta e Paratici che lo stanno studiando con attenzione, contando anche sugli ottimi rapporti con la dirigenza del Valencia che hanno portato negli ultimi anni a chiudere operazioni come quelle per Zaza e Neto.