Juventus, Marotta fa i conti: Alex Sandro potenziale plusvalenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre il presidente del Real Madrid Florentino Perez rilancia annunciando un acquisto da 200 milioni di euro che verrà effettuato la prossima estate, l'ad della Juventus Beppe Marotta fa i conti in vista di un'altra possibile cessione eccellente per far quadrare i conti ed effettuare mercato in entrata con meno pressioni finanziarie. L'indiziato numero uno resta Alex Sandro, che sta effettuando un'altra grande stagione e che rimane nel mirino dei migliori club al mondo. Anche Juan Cuadrado ha visto crescere la propria valutazione e il Mondiale potrebbe dare un'ulteriore spinta al suo valore. Infine Daniele Rugani, che è appetito da tante società e che potrebbe garantire ai bianconeri una buona plusvalenza. A riportarlo è Tuttosport.