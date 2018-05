Juventus, Marotta: "Higuain out non una sorpresa, sarà importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro il Milan: "Higuain out? Non è una sorpresa perchè le partite durano più o meno 100 minuti. Allegri ha la possibilità di vedere i ragazzi durante la settimana e mette in campo i giocatori che ritiene più idonei".

Milan avversario difficile?

"Questa è una partita secca, ha un significato diverso. Per loro rappresenta l'appuntamento più importante della stagione, come per noi del resto. Abbiamo le qualità per controbattere la loro spensieratezza e la loro gioventù".