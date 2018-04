Juventus, Marotta: "Mettiamo da parte il rammarico di mercoledì"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato bianconero, dal palco dello Juventus Official Fan Club Day, ha dichiarato: "Dobbiamo continuare a ragionare in termini di evoluzione e di crescita. Nel DNA della Juventus c'è la voglia di combattere, l'abnegazione. Va messo da parte il rammarico per mercoledì e pensare ai prossimi traguardi. La grande passione che gravita attorno alla squadra femminile conferma l'amore per i colori bianconeri, indipendentemente dal fatto che giochino maschi o femmine".