Juventus, Marotta: "Milinkovic-Savic? Diventerà un campione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita con la Lazio. "Diciamo che quello che può essere un divario classico fra titolari e riserve non c'è, sono tutti co-titolari. Gli impegni della Juventus, che vanno di pari passo con quelli delle nazionali e dei singoli, sono tanti e abbiamo deciso di allestire una rosa molto importante. Noi siamo una classe dirigente che supporta la quotidianeità dell'allenatore. Problematiche grosse, nel corso degli anni, non ci sono state, perché tutti quanti capiscono di non poter giocare sempre. Credo che i calciatori siano molto più emancipati rispetto a un passato più recente. Milinkovic-Savic? Grandissimo talento, diventerà un campione, non posso che dire questo. Noi abbiamo giocatori di prestigio, Milinkovic è ottimo ma siamo contenti della rosa".