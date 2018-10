Juventus, Marotta pagato come un top player nel 2017-18: 5,5 milioni

Fonte: Calcioefinanza

Calcioefinanza riporta i guadagni dei principali dirigenti juventini nel corso del 2017-18. Il principe è Giuseppe Marotta, con 5,5 milioni di euro. Uno stipendio "straordinario" perché oltre agli emolumenti della carica da amministratore delegato - 1,5 milioni di euro - e quelli derivanti dalle prestazioni della squadra (500 mila euro), c'è un ulteriore bonus di 3,5 milioni di euro, derivato da un incentivo sul piano a lungo termine. Di fatto Marotta si impegnava a mantenere l'indebitamento fisso dal 2014 al 2018 entro parametri sostenibili dalla società - l'aumento di fatturato ha giocato un ruolo chiave in questa vicenda - oltre a vincoli sul risultato operativo dei quattro anni, in cambio di 3,5 milioni di euro. In più "non ci sono accordi tra società e amministratori che prevedano indennità in caso di cessazione di carica". Né un patto di non concorrenza: quindi Marotta può accettare, eventualmente, una proposta dell'Inter il giorno dopo la rescissione.

Passato all'incasso anche Mazzia, che ha ricevuto complessivamente 2,2 milioni di euro, 400 derivanti dalla carica e 1,8 di incentivo. Più leggeri gli stipendi di Pavel Nedved, 429 mila euro, e Andrea Agnelli, 496 mila euro. Garimberti si attesta intorno agli 80 mila euro lordi, mentre il pool manageriale è costato, nel 2017-18, circa 9 milioni di euro.