Juventus, Marotta può volare in Germania per Douglas Costa

"E' in corso la trattativa con la Juve per Douglas Costa". Così Karl-Heinz Rummenigge ha parlato in merito al calciatore che a breve potrebbe salutare il Bayern Monaco per sposare la Vecchia Signora, mentre Premium Sport ha aggiornato la situazione in merito all'affare. Beppe Marotta, infatti, domani potrebbe volare a Monaco di Baviera per fare passi avanti nella trattativa.