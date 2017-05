Juventus, Marotta: "Puntiamo alla vittoria in tutte e tre le competizioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ad bianconero Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel pre-partita di Juventus-Lazio: "Questa per noi è una finale importante di un trofeo altrettanto importante. Non scordiamoci che da gennaio la squadra è in un regime elevato di partite, ed arriveremo a giocarne cinquantasette. Giocheremo con le motivazioni, al di là dell'apparenza. Può capitare di perdere fuori casa con la seconda in classifica. Il mister sceglie con oculatezza nella nostra rosa competitiva. Gli undici che giocheranno saranno all'altezza della situazione. Dybala e Mandzukic vanno in campo e ci aspettiamo la partita che sono in grado di fare. Siamo concentrati sulla vittoria nelle tre competizioni: questo mese è il più faticoso. Dobbiamo arrivare sul podio e non solo vedere lo striscione dell'ultimo chilometro. Ci devono essere gli sforzi da parte di tutti".