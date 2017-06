Juventus, Marotta spinge per un terzino: quattro nomi in lizza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus è pronta a regalare a Max Allegri i rinforzi richiesti per riprovare l'assalto alla Champions League. I movimenti più importanti riguardano la corsia destra di difesa, dove i bianconeri sono pronti alla rivoluzione: Dani Alves è vicinissimo all'addio e anche Lichsteiner non è sicuro di rimanere a Torino. Per questo motivo, Marotta lavora su diversi obiettivi: Bellerin, De Sciglio, Cancelo e Darmian. Lo riporta Tuttosport.