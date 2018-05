Juventus, Marotta su Buffon: "Se ha voglia di giocare vada a giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Striscia la Notizia s'è così espresso su Gianluigi Buffon, ormai ex portiere bianconero: "Buffon è un grande, ha lasciato un gran patrimonio di valori. Se ha voglia di giocare vada a giocare, se non ha voglia di giocare per lui la porta della Juve è sempre aperta".