Juventus, Marquinhos dà l'ok al trasferimento. Il PSG chiede 60 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per conoscere il nome del prossimo allenatore ci vorrà ancora qualche giorno, intanto però la dirigenza continua a lavorare alla Juventus che verrà. Priorità alla difesa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - dove c'è necessità di acquistare un difensore centrale che possa entrare nelle rotazioni con Chiellini e Bonucci.

Idea Marquinhos - Tra i tanti nomi sul taccuino di Fabio Paratici, è tornato prepotentemente di moda quello di Marquinhos, 25enne brasiliano del PSG. Già quando Leonardo Bonucci lasciò la Juventus per il Milan, si era fatto il suo nome per la difesa. Piaceva tanto a Beppe Marotta e ha pure il gradimento del nuovo capo dell’area sport, che si è già mosso per portarlo a Torino.

Primo approccio - In questi giorni c’è stato un sondaggio conoscitivo della dirigenza bianconera, che ha incassato la disponibilità del brasiliano a trasferirsi. A Parigi guadagna sui 6,5 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2022. Pagato 30 milioni alla Roma nel 2013, il costo del cartellino è già stato completamente ammortizzato. Il difficile sarà trattare con il PSG, che lo considera uno dei quattro incedibili insieme a Mbappé, Neymar e Verratti. Si parte da una base di 60 milioni, a meno che il club campione d’Italia non decida di inserire nel discorso qualche interessante pedina di scambio.