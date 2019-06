Juventus, Marquinhos o Koulibaly le alternative a De Ligt

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juventus continua a lavorare per De Ligt, ma Paratici ha già pronta l'alternativa nel caso in cui l'olandese dovesse approdare al PSG. Il suo arrivo alla corte di Tuchel 'libererebbe' Marquinhos, altro obiettivo sensibile che piace molto ai bianconeri. Un altro nome che non può essere depennato dopo l'arrivo di Sarri è quello di Koulibaly, che risulta essere una sorta di Everest sa scalare, ma che resta tra gli obiettivi proprio per il rapporto incredibile che ha mantenuto con il suo ex allenatore. A riportarlo è Tuttosport.