© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunedì la sfida al ChievoVerona, martedì il processo per evasione fiscale a Madrid: sarà un inizio di settimana per nulla banale quello di Cristiano Ronaldo. Secondo Reuters, l'attaccante della Juventus si dichiarerà colpevole dopo aver trovato un accordo con il Fisco spagnolo da 18,8 milioni di euro di multa e 23 mesi di carcere (evitato fisicamente grazie alla condizionale). La presunta frode risale ovviamente ai tempi del Real Madrid, mentre il processo - originariamente fissato per il 21 gennaio - è stato posticipato di 24 ore proprio perché in concomitanza con la partita di campionato dei bianconeri.