Juventus, martedì è già Champions: Pirlo pensa a dei cambi in attacco. Morata con CR7

Archiviare in fretta il derby. La Juventus ha poco tempo per festeggiare la conquista della stracittadina con il Torino. Martedì prossimo c’è la sfida al Barcellona nell’ultimo turno della fase a girone di Champions. Per la sfida del Camp Nou, Andrea Pirlo dovrebbe cambiare qualcosa negli elementi in campo anche se l’assetto non cambiare. Sarà sempre 4-4-2 con Cristiano Ronaldo in attacco supportato da Morata e non da Dybala, si legge su Tuttosport. Sulle fascia sinistra potrebbe esserci Ramsey, schierato nel finale ieri dal tecnico mentre in mediana Arthur potrebbe fare coppia anche con McKennie, a segno ieri. A destra in tre si contendono una maglia da titolare: Kulusevski, Bernardeschi e Chiesa.