Il Paris Saint-Germain fa passi da giganti verso Paulo Dybala. Lo afferma SportMediaset, secondo cui martedì in Francia ci sarà un incontro tra l'agente del numero 10 della Juventus e i dirigenti parigini. Il PSG, al contrario del Manchester United (e più dell'Inter) sarebbe una metà gradita per l'argentino. Rimane l'incertezza del club bianconero, che nella difficoltà di realizzare movimenti per il reparto offensivo non ha perso la speranza di concretizzare lo scambio con l'Inter con Mauro Icardi.