Juventus, Martial nel mirino: ingaggio abbordabile per i bianconeri

© foto di imago sportfotodienst

E' in scadenza nel 2019 col Manchester United e potrebbe decidere di non rinnovare con i red devils, nonostante un'opzione per estendere il contratto fino alla stagione successiva. Per questo Anthony Martial resta nel mirino della Juventus per la prossima estate, con Tuttosport che scrive come la Vecchia Signora possa accontentare le pretese economiche dell'ex attaccante del Monaco. Martial guadagna, premi esclusi, cinque milioni a stagione. La Juve potrebbe rilanciare visto che si tratta di un potenziale top player per il presente e per il futuro.