Juventus-Martial, proseguono i contatti. Ma lo United chiede 65 mln

La Juventus è in trattativa col fondo Doyen Sports per l'acquisizione dell'attaccante francese di origini guadalupesi Anthony Martial. Come riporta Premium Sport, dopo l'incontro tra Pavel Nedved e Nelio Lucas della scorsa settimana i contatti vanno avanti, ma c'è da superare soprattutto lo scoglio Manchester United, che è legato al calciatore da un contratto fino al 2019 e valuta Martial 65 milioni di euro.