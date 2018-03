Juventus, Martial vale per tre e il contratto pesa. Ha un solo anno

Tre ottimi motivi spingono la Juventus a inseguire Anthony Martial, attaccante che il Manchester United potrebbe decidere di mettere sul mercato specie in caso di nuovo investimento offensivo nell'estate che verrà. In primis la possibilità di schierare in tre ruoli diversi dell'attacco: prima punta, ma anche seconda o esterno, come è utilizzato al momento a Manchester. Non da sottovalutare anche la sua carta d'identità, che recita dicembre 1995 nel campo della data di nascita ma anche e soprattutto la scadenza del suo contratto, giugno 2019: un incentivo ulteriore a investire su un giocatore che può essere il presente del club e facilmente diventarne il futuro, come evidenzia Tuttosport.