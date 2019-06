Juventus, Martusciello o Gotti come vice di Sarri in bianconero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa dell'ufficialità di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus il tecnico sta già lavorando per costruire il suo staff. Il preparatore atletico, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere Paolo Bertelli che ha già lavorato nel club bianconero dal 2011 al 2014 con Conte.

Il vice - Sono invece due i nomi per il ruolo di secondo: il primo è quello di Giovanni Martusciello, già vice dello stesso Sarri a Empoli ma che nella passata stagione era all'Inter con Luciano Spalletti, mentre l'alternativa è rappresentata da Luca Gotti, suo fidato collaboratore al Chelsea.